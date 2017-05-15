Başak Gazetesi
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HANIM İLGEN

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Demir: Engelli diye bir şey yok, engel var mask

Demir: Engelli diye bir şey yok, engel var

Osmaniye Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı mask

Osmaniye Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor mask

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı mask

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Yılın düğünü muhteşem oldu mask

Yılın düğünü muhteşem oldu

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan... mask

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan...

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı mask

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

mask

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