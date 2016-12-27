Başak Gazetesi | Osmaniye
13° OSMANİYE
Dün 18:07 TSİ-

KADRİYE ÇETİNGÖZ VEFAT ETTİ

Dün 18:07 TSİ - 2 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Diş polikliniği çocuklara göre düzenlendi mask

Diş polikliniği çocuklara göre düzenlendi

Osmaniye'de Ruhi Kılıçkıran anılacak mask

Osmaniye'de ruhi kılıçkıran anılacak

Osmaniye'de kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı mask

Osmaniye'de kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğitimi mask

Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğit...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 551
243 şehidimizde Ramazan Karaca oldu mask

243 şehidimizde ramazan karaca oldu

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi mask

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan e...

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, kaldırıldığı hastanede öldü mask

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı mask

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı

mask

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 551
GİRİŞ YAP KAYIT OL