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ELİF YAYBEL VEFAT ETTİ

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Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza mask

Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza

Müftü Çortul'dan şiirli veda mask

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Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

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Kaymakam koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi
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Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi mask

Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

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Okul çıkışında intihar etti

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

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