Başak Gazetesi | Osmaniye
17° OSMANİYE
Bugün 18:16 TSİ-

YÜKSEL DOKUMACI VEFAT ETTİ

Bugün 18:16 TSİ -

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi mask

Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi

Tarhan, Durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti mask

Tarhan, durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

İL-SANDER'den bir TIR dolusu yardım mask

İl-sander'den bir tir dolusu yardım
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 553
243 Şehidimiz polis memuru Mahmut Ava oldu mask

243 şehidimiz polis memuru mahmut ava oldu

Osmaniye 243 şehidini de Diyarbakır'da verdi mask

Osmaniye 243 şehidini de diyarbakır'da verdi

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı mask

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

mask

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 553