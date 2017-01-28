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AYŞE ÇAYKULAÇ

Bugün 15:50 TSİ - Yazdır

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Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar mask

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Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi mask

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı
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Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

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Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

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OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

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