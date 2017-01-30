DÖNE GERÇEK

Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
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Dün 17:37 TSİ - Yazdır

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Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti mask

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar mask

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı mask

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı
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Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti mask

Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı mask

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı mask

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gid...

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BEGEN 1.5 B
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