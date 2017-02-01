FİKRİ DANIŞ

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01 Şubat 2017-

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01 Şubat 2017 - Yazdır

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Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti mask

Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti

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Alman Knauf firmasından Toprakkale ’ye Büyük Yatırım..

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Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına defnedildi

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Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakalandı mask

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Çalacakları kabloları keserken suçüstü yakalandılar mask

Çalacakları kabloları keserken suçüstü yakalandılar

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