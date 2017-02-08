Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 21:13 TSİ-

AHMET ŞANLI

Dün 21:13 TSİ-Yazdır

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Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldımask

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretlerimask

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretleri

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonumask

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonu

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Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktımask

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

Rektör Türk, ilk il dışı ziyaretini gerçekleştirdimask

Rektör Türk, ilk il dışı ziyaretini gerçekleştirdi

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