Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:38 TSİ-

CUMA ÜNLÜ

Dün 18:38 TSİ-Yazdır

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Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdimask

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldımask

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretlerimask

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretleri

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Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktımask

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

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