Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:40 TSİ-

ABİDİN TOSUN

Dün 16:40 TSİ-Yazdır

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Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okulmask

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okul

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdimask

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

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Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaretmask

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaret

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