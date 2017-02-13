Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:41 TSİ-

ZEKERİYA CANBOLAT

Bugün 18:41 TSİ-Yazdır

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Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

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Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

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Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

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Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldimask

Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldi

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:3 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:3 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

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