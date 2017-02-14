Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 15:34 TSİ-

AYHAN AKDOĞAN

i

Bugün 15:34 TSİ-Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Seviyeli bir seçim olsunmask

Seviyeli bir seçim olsun

Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyormask

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyor

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

mask

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562