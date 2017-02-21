Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:56 TSİ-

OSMAN SOYSAL

Dün 20:56 TSİ-

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Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliğimask

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliği

İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaretmask

İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaret

'Dokuz Sütun, Bir Osmaniye' isimli belgesel filmin galası yapıldımask

'Dokuz Sütun, Bir Osmaniye' isimli belgesel filmin galası ya...

Karate il birinciliği müsabakaları tamamlandımask

Karate il birinciliği müsabakaları tamamlandı

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Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldumask

Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldu

Bakan Eroğlu, Osmaniye'ye müjdeli haberlerle geliyormask

Bakan Eroğlu, Osmaniye'ye müjdeli haberlerle geliyor

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

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