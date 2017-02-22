Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:26 TSİ-

ÖKKEŞ BİLMEZ

Dün 17:26 TSİ-3 Okunma

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DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecekmask

DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecek

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliğimask

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İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaretmask

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'Dokuz Sütun, Bir Osmaniye' isimli belgesel filmin galası yapıldımask

'Dokuz Sütun, Bir Osmaniye' isimli belgesel filmin galası ya...

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Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

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Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlarmask

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Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

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