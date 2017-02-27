Başak Gazetesi
11°OSMANİYE
Bugün 16:54 TSİ-

BAHRİ BEREKET

Bugün 16:54 TSİ-

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!mask

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatımask

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561
Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemimask

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemi

Bisikletli Zabıtalar İş Başındamask

Bisikletli Zabıtalar İş Başında

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

mask

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561