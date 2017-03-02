Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:59 TSİ-

SÜLEYMAN ŞAHİN

Dün 19:59 TSİ -

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Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor mask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül mask

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması mask

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması
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Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi mask

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı mask

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi" mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti mask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı mask

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı

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