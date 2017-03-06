Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:39 TSİ-

BELGİN CANAN

Dün 18:39 TSİ -

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Hasanbeyli'de 56 kişiye İŞKUR kursu mask

Hasanbeyli'de 56 kişiye İŞKUR kursu

Erzin - Kozan puanları paylaştı:2-2 mask

Erzin - Kozan puanları paylaştı:2-2

Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi mask

Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi

2016-2017 Av Sezonu Kapandı mask

2016-2017 Av Sezonu Kapandı
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Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi mask

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı mask

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı mask

Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Trenin altında kalan kadın yaşamını yitirdi mask

Trenin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı mask

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı

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