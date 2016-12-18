18 Aralık 2016
242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak
Kahpe terör örgütünün sinsi saldırısında Kayseri'de şehit olan hemşehrimiz Mustafa Yapıcı bugün saat 14.00 düzenlenecek olan törenle, Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli köyünde topara verilecek.
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