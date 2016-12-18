Başak Gazetesi | Osmaniye
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- 18 Aralık 2016

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Kahpe terör örgütünün sinsi saldırısında Kayseri'de şehit olan hemşehrimiz Mustafa Yapıcı bugün saat 14.00 düzenlenecek olan törenle, Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli köyünde topara verilecek.

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242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

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