Başak Gazetesi | Osmaniye
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- 19 Aralık 2016

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması

Ankara'da bulunan Osmaniyeliler Derneği Genel Başkanı Talip Ersoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Halep'te bulunan Türkmenlerin hiç bir zaman için yalnız olmadığını ve her zaman Türk milleti olarak yanında olduklarını açıkladı.

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