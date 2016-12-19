19 Aralık 2016
Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması
Ankara'da bulunan Osmaniyeliler Derneği Genel Başkanı Talip Ersoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Halep'te bulunan Türkmenlerin hiç bir zaman için yalnız olmadığını ve her zaman Türk milleti olarak yanında olduklarını açıkladı.
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