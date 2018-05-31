‘1 milyon kişi sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor’

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmekte olduğunu, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımının sonucu iken yaklaşık 1 milyon kişinin de tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmekte olduğun söyledi. Dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olan tütün kullanımının, önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin başında gelmekte olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, tütün kullanımının, doğum öncesi dönemden başlayarak, yaşamın bütün evrelerinde yüzde 50’den fazlası kanser olmak üzere, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları gibi ölüme kadar götüren pek çok kronik sağlık sorununa yol açtığını ifade etti. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Öznavruz, “Zarar verirken kişi ya da zaman ayırt etmeyen sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sorunlara sebep olabilmektedirler. Tüm gün sigara içilmemesinin ardından, iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olmaktadır. Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkmakta ve bu kişilerde tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski artmaktadır. Ayrıca ani nikotin artışı çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen sigara içmeye başlamamak hatta Ramazan ayını sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsata dönüştürecek adımlar atmak son derece önemlidir.” dedi. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren ‘Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’ ve konuya özel eğitimler alan hekimlerin görev yaptığı sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla, sigara bırakma konusunda hizmet sunulduğunu aktaran Dr. Öznavruz şöyle dedi: “Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nda, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde uygun hastalara hekimlerimiz tarafından ilaç tedavisi de başlanmaktadır. Sigara bırakıldığı andan itibaren, oluşturduğu sağlık riskleri gerilemeye başlamakta ve vücutta olumlu değişiklikler yaşanmaya başlamaktadır.”

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