10 metrekarelik işyerinde geçen 49 yıl

Osmaniye’de 70 yaşındaki Sabri Yıldırım, 10 metrekarelik bir dükkanda 49 yıldır ayakkabı imalatı ve tamiri yapıyor.Merkez Kadir Çavuş Sokaktaki işyerinde yarım asırdır ter döktüğünü belirten Yıldırım, işini severek yaptığını ifade etti. Kaybolmuş ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat çıraklık dönemiyle birlikte 55 yıldır sürdüren Sabri Yıldırım zanaatını el emeği göz nuru ile yaşatmaya çalışıyor. Mesleğinde tüm aşamaları sırasıyla kat eden ayakkabı ustası Sabri Yıldırım bir ayakkabının satışa hazır olması için 4 gün emek harcadığını ifade etti. 15 yaşında çırak olarak başladığı meslekte, yardımcılık, kalfalık ve askerlik sonrasında işyeri açarak sürdürdüğünü aktaran Yıldırım,”Evimin geçimini bu işi yaparak sağlıyorum. Eskisi gibi işler olmasa da kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Ayakkabı imalatının yanında, tamir işlerini de yapmaktayız.” diye konuştu. Müşterilerinin isteklerine göre ayakkabı imalatı yaptıklarını kaydeden Yıldırım, Osmaniye’de en çok sivri burun ve yumurta ölçeği modellerinin en çok tercih edilgini sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim Emül – Osmanşye