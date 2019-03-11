100. Yıl Yaşam Koşusunda dereceye girenler ödüllendirildi

Osmaniye’de, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Yaşam Koşusunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Osmaniye Tabip Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, kızlar, erkekler ve veteranlar kategorisinde gerçekleştirilen koşu, 7 Ocak Parkında başlayıp, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Kıyasıya geçen yarış sonunda, Ortaokul kızlarda, Zekiye Sultan Öngören birinci olurken, Ayşe Aşık ikinci ve Meryem Alçı üçüncülük derecesi elde etti. Ortaokul erkeklerde Yusuf Kaya birinci, Mehmet Karabulut ikinci ve Musa Kaya üçüncü oldu. Lise kızlarda Azra Fatma Öner birinci, Lise erkekler kategorisinde ise Yusuf Çarsak, Taha Özgüven ve Mehmet Alaşahan sıralamasıyla dereceye girdiler. Veteran bayanlar kategorisinde Sibel Çullutekin birinci, Veteran Erkeklerde de Ferhat Gürsoy birinci, Nuh Erdoğan ikinci ve Hasan Koyuncu üçüncü oldu. Yarışmacılara ödül olarak, ikinci ve üçüncüler madalya takdim edilirken, birincilere ise Atatürk Posteri hediye edildi. Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, bu yıl 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanışının 100. yılı olması nedeniyle bu yarışmanın düzenlendiğini belirterek, “Yarışmamıza katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine kurtuluş mücadelemizin öncüsü ve önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu resmini armağan ediyorum. Tüm kategorilerde birinci olan arkadaşlarımıza bu özel armağanımız oldu.Aynı zamanda bu yılki etkinliklerimize katkı veren İl Sağlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE