12 engelli özel hastanelerde istihdam edilecek

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu’nun (İŞKUR) girişimleri sonucu, temmuz ayı içerisinde 12 engelli vatandaş, Merkez ve Düziçi ilçesinde hizmet veren özel hastanelerde istihdam edilecekler. İŞKUR, istihdama girişte dezavantajlı gruplar arasında yer alan engelli vatandaşları işe yerleştirmek için işverenlerle sürekli temas halinde bulunarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda işyerlerini ziyaret ederek işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde engelli vatandaşlar işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilecek. Osmaniye İŞKUR’un girişimleri sonucu, 12 engelli vatandaş özel hastanelerde işbaşı eğitim programından faydalanacak.Katılımcılar program boyunca mesleki nitelik ve deneyim kazanacak.Aynı zamanda programa devam ettikleri her gün için iş arayanlar 61,65 TL, öğrenciler 46,23 TL, işsizlik ödeneği alan katılımcılar ise 30,82 TL ücret alacak. Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, engelli vatandaşların istihdama girişte yaşadıkları sorunları yakından gördüklerini söyleyerek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için İŞKUR olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Onların mesleki nitelik kazanmaları, işe girerek tecrübe kazanmaları için bugüne kadar çok sayıda kurs ve programa imza attık. Bugünlerde ise İşbaşı Eğitim Programlarından engellileri faydalandırarak onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” dedi.

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