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131 Sokak Köpeği Sahiplendirildi116 defa okundu

kategorisinde,30 Tem 2018 - 14:32 tarihinde yayınlandı
131 Sokak Köpeği Sahiplendirildi

Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağında 131 sokak köpeği vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

Kurtuluş Mahallesi Ahmet Yesevi Mezarlığı civarında yapılan Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan,  itaat eğitimi verilen ve sağlık aşıları yapılan 131 köpeğin vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Alanında uzman ekipler tarafından barınağa getirilen köpeklerin itaat eğitimi  verildiğini söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

” Belediyemiz tarafından açılan hayvan barınağımızda hayvanlarımızın sağlık ve bakımlarını periyodik olarak yapıyoruz. Buradaki hayvanlarımızın yemek ve sağlık taramaları düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca ekiplerimiz tarafından sokak köpeklerimize itaat eğitimi veriliyor. Barınağımızı ziyaret eden vatandaşlar 131 köpeği alarak sahiplendi. Köpek sahiplenmek isteyenler  Hayvan barınağımızı ziyaret edebilirler”

 

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