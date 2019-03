Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Osmaniye Tabip Odası ve tenis il temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14 mart tıp haftası tenis turnuvası 10 Mart 2019 tarihinde yapılan final maçları ile sona erdi. Müsabakalar sonunda, erkekler A kategorisinde birinci Eren Emre, ikinci Oktay Deniz, erkekler B kategorisinde birinci Veysi Oruk, ikinci Ahmet Ozer, bayanlar kategorisinde birinci Filiz Noyan, ikinci Done Öktem oldu. Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz; 3 kategoride toplam 48 sporcunun katıldığı turnuvanın gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Gençlik Ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu ve her kademedeki personeline, turnuvaya anlam katan hediyeleri ve destekleri için Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya’ya turnuvada mücadele eden ve kendilerine seyir zevki yüksek maçlar izleten bütün sporculara, hakemlere, seyircilere ve turnuvaya emeği gecen herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL – OSMANİYE