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15 Temmuz basketbol ve masa tenisi turnuvası61 defa okundu

kategorisinde,13 Tem 2018 - 15:57 tarihinde yayınlandı
15 Temmuz basketbol ve masa tenisi turnuvası

Osmaniye’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Basketbol ve Masa Tenisi Turnuvaları düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, gençler, çocuklar ve aileleri katıldı. Vali Coşkun ilk olarak “15 Temmuz Milli İrade Destanı” fotoğraf sergisini gezdi. Daha sonra turnuvalara katılan gençler ve çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, üzerinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hazırlanan tişört ve şapkaları çocuklara dağıttı. Coşkun, tüm sporculara başarılar dileyerek Cumhuriyet Meydanından ayrıldı.

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