15 Temmuz darbe planı Erzin’de protesto edildi

Din istirmacısı Hain Fetullah Gülenin 15 Temmuz da ülkemizde kalkıştığı hain darbe girişiminin 2. yılında tüm ülkede lanetlenirken Hatay’ın Erzin İlçesinde de kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından protesto edildi.

Erzin İlçe merkezinde kaymakamı Ahmet Demirci, Belediye başkanı Kasım Şimşek, ilçe emniyet müdürü Ali Çolak ilçe Cumhuriyet savcı Osman Öztürk , ilçe jandarma komutanı Selim Tıraş siyasi parti ilçe başkanları, STO başkanları ile kalabalık vatandaşların ellerinde Türk bayraklar ile başlayan yürüyüşü Erzin Atatürk parkından başlayarak Cumhuriyet alanında son buldu.

Cumhuriyet Meydanında akşam saat 20 de başlayan 15 Temmuz hain Fetönün lanetleme eylemi ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başladı , 15 Temmuz hain kakışmayı lanetleyen konuşmayı Erzin belediye başkanı Şimşek yaptı. Daha sonra cami imamı tarafından Kuranı- kerim okundu ve ilçe Müftüsü tarafından 15 Temmuz hain kalkışma günün 2 yılında kısa konuşma yaptı ve şehit olan askerler ve vatandaşların resimlerini içeren slayt gösterisi ile etkinlik sona erdi

Haber:Adil Coşkuner-Erzin