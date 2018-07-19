Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osmaniyeli hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa Gerek, “FETÖ’nün gerçekte bu kurum içerisinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde maalesef birçok öğretim üyesi kıymetli meslektaşımız bu kurumdan büyük bir üzüntüyle ayrılmak durumunda kalmıştır. Buradan üzüntüyle ayrılan bu meslektaşlarımızın tekrar gururla ve onurla bu kuruma kazandırılmalarını ümit ediyorum.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesince, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin “15 Temmuz Destanı Sergisi ve Paneli” düzenlendi. Gülhane Külliyesi Prof. Tbp. Tümg. Fahrettin Alpaslan Konferans Salonu’nda düzenlenen panel öncesinde 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından salondaki katılımcılara, “15 Temmuz Destanı” adlı Sinevizyon gösterisi sunuldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osmaniyeli hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa Gerek, hain darbe girişimini atlatmada Gülhane’nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti. Gülhane’nin zaman zaman kurumsal olarak farklı yapılara da büründüğünü aktaran Gerek, şunları kaydetti: “FETÖ yapısının yerleşmesi sonucu, özellikle 2008-2013 dönemlerinde en büyük çirkinleşmeyi Gülhane kadar başka bir kurum yaşamamıştır. FETÖ’nün gerçekte bu kurum içerisinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde maalesef birçok öğretim üyesi kıymetli meslektaşımız bu kurumdan büyük bir üzüntüyle ayrılmak durumunda kalmıştır. Buradan üzüntüyle ayrılan bu meslektaşlarımızın tekrar gururla ve onurla bu kuruma kazandırılmalarını ümit ediyorum.”

FETÖ’nün bu dönem içerisinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde birçok arkadaşlarının yuvasının yıkıldığını ifade eden Gerek, “FETÖ, yaptığı faaliyetlerden dolayı Gülhane içerisindeki kurumsal barışı bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Kliniklerde birbirlerine güvenmeyen, birbirlerinin arkasından farklı işler çeviren meslektaşlarımız varlığını sürdürmüşlerdir. FETÖ, 15 Temmuz gecesi hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz bu acı olayı maalesef milletimize yaşatmıştır.” dedi.

15 Temmuz gecesi yaşananların birçok vatan evladının şehit ve gazi olmasına neden olduğunu anlatan Gerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yine o gece yaşananlar birçok kurumun da yok olmasına neden olmuştur. Amerika’da yaşayan o hain başının uzun yıllardır yürüttüğü faaliyetlerin ülkemize bu denli zarar verebileceğini tahmin etmek o dönemlerde belki mümkün değildi. Ama bu zararın bugün ne denli büyük olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bizlere bugün düşen en önemli görev, bundan sonraki dönemde devletimizi ve milletimizi bu tür hain girişimlere karşı uyanık tutmaktır.” Panelde, Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Prof. Dr. Onur Genç ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Tayfur da konuşma yaptı.