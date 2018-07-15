15 Temmuz Şehitler Ormanı’nda fidan dikimi

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi ve bakımı gerçekleştirildi. Kaymakamlık ile Düziçi ve Haruniye Orman İşletme Şeflikleri iş birliği ile Elbeyli Köyünde önceki yıl oluşturulan “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” içinde fidan dikimi ve bakımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Koç etkinlikte yaptığı konuşmasında; milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Daha sonra ise Hacılar Merkez Camiinde; İlçe Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri tarafından, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur’an kurslarında öğretmen ve örgenciler tarafından okunan hatimler, şehitlerin ruhlarına bağışlandı. Programlara, başta İlçe Kaymakamı Mustafa Koç olmak üzere, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Cemalettin Giden, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar, Şehit Aileleri ve Gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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