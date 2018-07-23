15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası

Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında 20, 21 ve 22 temmuz tarihlerinde yapılan turnuva büyük erkekler a, büyük erkekler b, büyük bayanlar, 14 yas erkekler, 14 yaş bayanlar, 12 yas erkekler ve 8 yas kategorilerinde olmak üzere toplam 65 sporcunun katilimi gerçekleştirildi. Turnuva neticesinde büyük erkekler a kategorisinde Eren Emre birinci, Kadir Sahiner ikinci, büyük erkekler b kategorisinde Kamil Yanarates birinci, Ahmet Özer ikinci, büyük bayanlar kategorisinde Esra Akar birinci, Sibel Tekin ikinci, 14 yas erkeklerde İbrahim Enes Günay birinci, Kemal Yılmaz ikinci, 14 yas bayanlarda Sıla Tacım birinci, Irmak Baytekin ikinci, 12 yas erkeklerde Cınar Adaş birinci, Cihan Efe Deniz ikinci, 8 yas ta ise Barış Ata Kolak birinci ve Dila Kıyıcı ikinci oldu. Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü kapsamında düzenlenen turnuvaya Kadirli Adana ve Hatay’dan sporcularında yer aldığını, düzenlenen her turnuvada katılım sayısının arttığını, bunun ilde tenis sporunun gelişmesi adına önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Oktay Deniz, ilde tenis sporunun daha fazla bilinen ve oynanan bir spor haline gelmesini amaçladıklarını ifade ederek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu ve il müdürlüğü personeline, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Murat Türk, Rektör Yardımcısı Sabri Ulukanlı ve üniversite personeline teşekkür etti.

Haber;İbrahim EMÜL/OSMANİYE