“15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz” konulu panel

Osmaniyede din görevlilerine yönelik “15 Temmuz ve Din Güvenliği” konulu panel düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zekeriya Pak’ın konuşmacı olarak katıldığı program Merkez Fetih Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş’un Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanan Sala ve Sinevizyon gösteriminin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşmasını yaptı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, “15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz” konulu konuşmasında, “Yaşadığımız bu ve buna benzer birçok sorunun temelinde Ahlak meselesi yatıyor. İslam deyince aklımıza pek ahlak gelmiyor. Kendimiz din öğrenirken ve çocuklarımıza dini öğretirken ahlakı öğretmek son sıralara öteleniyor. Hâlbuki dinin temeli ve İslam dininde en önemli faktör Ahlak ’tır. İslam’ın garanti altına almayı hedeflediği beş temel güvenlik meselesi vardır. Bunlar can güvenliği, nesil güvenliği, akıl güvenliği, mal güvenliği ve din güvenliğidir.” dedi. Programa İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, merkez ve köylerde görev yapan imam – hatip, kur’an kursu öğreticileri, müezzin kayyım ve vatandaşlar katıldı.

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