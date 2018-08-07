16 yaş altı erkekler hokey müsabakaları başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen, 2017-2018 16 Yaş altı Erkekler Hokey 5S 2.Lige Yükselme müsabakaları Osmaniye’de başladı. Fakıuşağı Mahallesi’ndeki hokey sahasında oynanan müsabakalarda, 4 grupta 16 takım ikinci lige yükselmek için mücadele veriyor. Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Yıldırım Bayazıt, müsabakaların üç gün süreceğini belirterek takımlara başarılar diledi. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların 2018-2019 sezonunda ikinci ligde mücadele etmeye hak kazanacağını ifade eden Bayazıt, Osmaniye’de olmaktan mutlu olduklarını ve mücadele eden takımların sporcularına başarılar dileklerini iletti. Maçların centilmence geçmesini temennisinde bulunan Beyazıt,”Farklı illerden 16 takım gruplarında ilk ikiye girmek için mücadele veriyor. Maçlarımızı sabah ve akşam saatlerinde yapıyoruz. Üç gün sürecek maçlar sonucunda 8 takım ikinci lige yükselecek” diye konuştu. Bayazıt, yıl sonuna kadar hokey sahası sayısının 5’in üzerine çıkacağını da dile getirdi. Hokey’in geliştiğini ve önemli başarılar elde edildiğini anlatan Bayazıt, “Sahaların artmasıyla istediğimiz sporcu sayısına ulaşmış olacağız. Bu da beraberinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda hem takım olarak hem de milli takım anlamında dereceler elde edebileceğimize inanıyorum. Şu anda A Milli takımımız da Konya’da dünya ligine hazırlanıyor. İnşallah ülkemize istediğimiz sonuçlarla döneceğiz” şeklinde konuştu.

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