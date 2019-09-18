19 Eylül Gaziler Günü Tenis Turnuvası

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortunda düzenlenen turnuvada, 8-9 yaş erkeklerde Mustafa Çağan Aka birinci, Yağız Uluç Abidinoglu ikinci, 8-9 yaş bayanlarda Ekinnaz Özöksüz birinci, Huma Biçer ikinci, 10 yaş erkeklerde Mehmet Kerem Kamiş birinci, Umut Demirtaş ikinci, 10-12 yaş bayanlarda Ela Patoğlu birinci, Elif Berra Topçu ikinci, 12-14 yaş erkeklerde ise Çınar Adaş birinci ve Cihan Efe Deniz ikinci oldu. Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, 2019 yılında 8’inci turnuvayı gerçekleştirdiklerini, müsabakalarda oldukça heyecanlı maçlar izlediklerini, son iki yıl içerisinde özellikle küçük yaşlar olmak üzere her yaştan tenis oynayan sayısında ve oyun kalitesinde gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti. Oktay Deniz, küçük yaş sporcuların diğer illerde düzenlenen federasyon turnuvalarına gitmeye başladığını belirterek, 30 Agustus Zafer Bayramı kapsamında Kahramanmaraş DSİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada Osmaniye’den 6 sporcunun dereceye girdiğini ve bu durumunda Osmaniye’deki tenis seviyesindeki artışın en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Tenis sporunda emin adımlarla doğru yolda ilerledikleri kaydeden Deniz, tenis sporunun gelişmesine her daim destek olan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu ve personeline, hakem, antrenör, sporcu ve fedakar ailelerine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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