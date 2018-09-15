19 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

Osmaniye’de 19 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan Y.U.(43), polis tarafından yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı hırsızlık olayı ve “Hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Saklandığı adresi tespit eden polis, düzenlenen şafak operasyonu sonrasında şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı operasyon kapsamında, 2 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve iki ayrı suçtan 1 yıl hapis cezasından aranan A.H.S.’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.B. ve A.H.S., tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE