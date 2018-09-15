 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 15 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.760
DOLAR 6,1619
EURO 7,1746
ALTIN 236,54
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

19 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı308 defa okundu

kategorisinde,15 Eyl 2018 - 16:18 tarihinde yayınlandı
19 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

Osmaniye’de 19 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan Y.U.(43), polis tarafından yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı hırsızlık olayı ve “Hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Saklandığı adresi tespit eden polis, düzenlenen şafak operasyonu sonrasında şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı operasyon kapsamında, 2 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve iki ayrı suçtan 1 yıl hapis cezasından aranan A.H.S.’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.B. ve A.H.S., tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ