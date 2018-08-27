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2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye 3’üncüsü oldu276 defa okundu

kategorisinde,27 Ağu 2018 - 15:59 tarihinde yayınlandı
2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye 3’üncüsü oldu

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Osmaniyeli sporcu Aslı Topal, 2 bin 600 sporcu arasında 3’üncülük derecesi elde etti. Ankara’daHentbol Federasyonu Spor Salonu gerçekleşen Tekakwando Yıldızlar Türkiye şampiyonada Osmaniye’yi 47 kiloda Aslı Topal temsil etti. Şampiyonanın dördüncü gününde tatemiye çıkan Aslı Topal, toplam 7 maç yaptı. Topal, yaptığı zorlu mücadelelerin sonunda Şampiyonada Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aslı Topal, şampiyonada aldığı bu sonuçla Kasım 2018’de yapılacak olan Milli Takım ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, bronz madalyanın sahibi olan Aslı Topal ile antrenörleri Deniz Durdu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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