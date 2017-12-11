2. Kitap Fuarı Osmaniye için ve tanınması için müthiş bir fırsat oldu

Osmaniye Belediyesi 2’nci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile kapılarını açtı.

Osmaniye’nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ulusal boyutta 2’nci kitap fuarı Osmaniyeliler ile buluştu.

Cumhuriyet Meydanı’nda 17 Aralık’a kadar açık kalacak kitap fuarında 100 yayın evi ve yazarlar imza ve söyleşi günlerinde okuyucuları ile buluşacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Belediye olarak bir şehrin sosyo ekonomik kültürel anlamda da kalkınmasına ve değişimine öncülük yapmak yerel yönetimlerin görevidir anlayışından hareketle iki yıldır Osmaniyemizde kitap fuarı düzenliyoruz. Kitap fuarını hazırlarken bize destek veren güç veren değerli hemşerilerimize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların göstermiş olduğu yakın ilgi neticesinde geleneksel olarak düzenlediğimiz kitap fuarının bu yıl ikincisini düzenledik. Tüm katılımcı yazarlarımıza, yayın evlerimize, katkı veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Açılışta bizimle birlikte olan Türkiye’mizin gururu büyük değerlerimizden birisi olan sayın İlber Ortaylı beye hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum.Fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Kitap Fuarının onur konuğu olarak açılışa katılan Türkiye’nin yaşayan en iyi tarihçilerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında, kitap okumanın refahla, coğrafya ile pek ilgisi olmadığını belirterek, “Yeryüzünde adam başına en çok kitap okuyan, yaptığı tercümeler itibariyle de önde giden ülkelerden biri İran’dır. Eski kültüre sahip olan bir memleket az kazansa da mali vaziyet kötüde olsa okur. Türkiye’nin bu yolda takip ettiği politika sevindirici. Gençler gittikçe daha fazla okumaya başlıyorlar, merak ediyorlar. Bu nedenle yeni okumuş zümre profili değişik, buradan da bunu görüyoruz. Osmaniye’nin coğrafyasını güzelliğini biliyorsunuz, bu çevrenin kendine has özellikleri vardır. Bunların hepsi görmeyi, okumayı, mütalaa etmeyi gerektiriyor. inşallah önümüzdeki yıllarda da böyle kitap fuarlarında görüşmek nasip olur ve inşallah beni daha çok sevindirirsiniz, daha çok okuduğunuzu görürüm.” dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve diğer protokol üyeleri, kitap fuarının açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte Fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

Açılış programına Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Hacı Ali Büber, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il, ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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