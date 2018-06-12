20 ton petrol araziye aktı

Osmaniye’de petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayıp, zarar verdi. Delinen borudan yaklaşık 20 ton petrol çevredeki araziye aktı. Merkez ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi’nden geçen Botaş’a ait Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nı delip vana yuvası açmaya çalışırken paniğe kapılan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma, çevre güvenliği alarak Botaş yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede delinen boru hattından yaklaşık 20 ton ham petrolün aktığı tespit edildi. Botaş teknik ekiplerince yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatılırken, jandarma hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ AY ÖNCEDE BORU DELİNMİŞTİ

Aynı bölgede, 23 nisan günü meydana gelen hırsızlık olayında yine tonlarca ham petrol boşa akmış, çevredeki ekinlerle birlikte bazı hayvanlara da zarar vermişti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE