20 yıllık görev nihayet son buldu

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Hasan Öznavruz, görevi önceki İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz’den devraldı. Müdürlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Uzm.Dr. Cem Uraldı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliği yöneticileri katıldı. 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı değiştirilerek yeni görev tanımları belirlendi. Taşra teşkilatlarında Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri , İl Sağlık Müdürlükleri altında tek çatıda toplanırken, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’ne Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz’un ataması yapıldı. Dr. Öznavruz, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

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