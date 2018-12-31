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2019 Fidan vatandaşa ücretsiz dağıtıldı217 defa okundu

kategorisinde,31 Ara 2018 - 20:47 tarihinde yayınlandı
2019 Fidan vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, “Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun” kampanyası kapsamında 2019 adet fidan ücretsiz dağıtıldı. 2018’in son gününde, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte, Fıstık Çamı, Zeytin, Biberiye, Servi ve Keçiboynuzu fidanları vatandaşlara dağıtıldı. Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile Orman Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde toplamda 250 milyon fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi. Doğar, Osmaniye’de ise 2019 yılına girerken 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmiş ve ilerleyen zamanlarda imkan buldukça bu tür faaliyetlere devam edeceğiz inşallah.” dedi.

FİDAN DİKİMİ YAPILDI

Diğer yandan, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’nün çevre yeşillendirme çalışmaları ise devam ediyor. Osmaniye Motosiklet Kulübü üyeleri ile Karacalar köyü civarında yanan orman alanını Fıstık Çamı fidanları ile yeniden ağaçlandırdı. Etkinliğe Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Kulüp Başkanı Serkan Doğran ve Motosiklet Kulübü üyeleri aileleri katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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