210 paket kaçak sigara için bin 2 Bin 940 lira ceza

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 210 paket kaçak sigarayla yakalanan şahsa 2 bin 940 lira para cezası kesildi. Adana-Osmaniye E-90 otoyolu üzerinde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu M.Ş.P (32) idaresindeki araçta arama yaptı. Yapılan incelemede, otomobilin arka koltukları üzerinde bulunan poşet içerisinde değişik markalarda 210 paket menşei beli olmayan sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda şüpheli M.Ş.P, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, şahsa her sigara paketi için 14 lira olmak üzere 2 bin 940 idari para cezası kesildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara ise imha edilmek üzere el konuldu.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)