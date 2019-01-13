“22.Ekmek Ödüllü Şiir”  yarışması katılım koşulları açıklandı

Türkiye’nin 80.nci İl’i Osmaniye’de; 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen, Şiir yazılmasının emeğine ekmekle önem veren ve yeryüzündeki en farklı TEK Şiir yarışması’nın, 22.’ncisine katılım ve koşulları açıklandı.

Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bardak; Şiir yarışması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada;

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleyip, tescilleyerek OSMANİYE İlimiz adına gururla 21 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiğimiz “Ekmek Ödüllü Uluslar arası Şiir Yarışması”nın 2019 yılında 22.’ncisini düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. “Ekmek ödüllü 22. Şiir Yarışması”na katılarak sizler de şiirlerinizi tanıtma olanağına kavuşabilir, böylesi bir etkinlikte farklı kentlerdeki şiir dostları ile tanışmanın ortamını yaşayabilirsiniz.”dedi.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Yarışmada ilk üç dereceye girenlere Plaketle birlikte çeşitli hediyeler sunulacak.

Ayrıca; Yarışmada ilk üç derecesinden sonra gelen şiirlerin puan durumlarına göre;

1- Yazar Yaşar Kemal, 2- Şair A. Neşet Dinçer, 3- Eğitimci- Şair Salih Sefa Yazar, 4- Gazeteci- Ali Rıza Karadağ, 5-Gazeteci- M. Cemal Şenadam, 6-Gazeteci -Ahmet Birgül, 7-Şair-Yazar -Ahmet Borazan, 8- Şair-Yazar-eğitimci Süleyman Yurtsever, 9- Şair-Yazar- Yüksel Öktem, 10- Matbaacı-Kültür ve sanat dostu- Remzi Çakmak,11- Ressam-Şair-Müzisyen -Mustafa Dinletir, 12- Gazeteci- Gökhan Erkmen Anılarına; ayrıca bu etkinliği 22 yıldır düzenlemenin onuruna Mustafa Bardak özel ödülü olarak Plaket ve özel hediyeler verilecek.

Yarışmanın tüm katılımcılarına, 5 değişik ödül ayrıca verilecek, tören sırasında emeğinin karşılığını almayan şiir yazarı eli boş dönmeyecektir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI;

1.Yarışmaya katılacağınız Şiir’de anlatacağınız ‘konu’yu serbest bırakıyoruz. Ancak; kendi yazmış olduğunuz şiir veya şiirlerinizle yarışmaya katılabilirsiniz. (Kendinize ait olmayan bir şiirle katılmanızın belirlenmesi durumunda) dereceye girseniz bile, olayın anlaşılması durumunda koşullara uyulmaması nedeniyle ödülünüz iptal edilir. Olayın ödülün tesliminden sonra öğrenilmesi durumunda ise; “basın yolu ile kınama” yapılır.

2- Yarışmamıza; en fazla üç şiirle katılabilirsiniz. Şiirlerinizin altına gerçek isminizi değil; kullanacağınız Rumuz ile birlikte yaşınızı da belirtmelisiniz.

Ayrı bir kağıtta ise; şiir veya şiirlerinizin ismi/isimleri, RUMUZ’unuz, gerçek adınız ve soyadınız, açık adresiniz, telefon numaranız, varsa elektronik posta adresinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Her katılımcı birden fazla şiirle katılmışsa, katıldığı tüm şiirlerinde aynı rumuzu kullanması zorunludur.

Yarışmaya birden fazla şiirlerle katılanların seçici kurul ön elemesinden sonra, en yüksek puan alan şiiri Final’e kalarak yarışır, o şiir katılımcı olarak derecelendirilir.

4- Yarışmamız; Şiir okuma değil, şiir yazabilme olarak anlaşılmalıdır.

Yarışmaya göndereceğiniz şiirlerde herhangi bir siyasi parti lideri veya siyasi içerikli bir düşünceyi destekleyici görüşler olmamalıdır. (Böylesi şiirler ön eleme sonunda yarışma dışı bırakılır. Ancak; yarışmaya katılım gösterdiği için 5 değişik ödülün verilmesinde bir sakınca yoktur.)

6- Şiirleriniz; e-posta yolu ile kabul edilmez ve yarışmaya katılamazsınız. Yarışmaya katılacak olan şiirlerinizi elden getirebileceğiniz gibi, posta veya kargo ulaşımı ile de gönderebilirsiniz. (Posta veya kargo ile göndermelerde gecikmeler veya elimize ulaşmamış olmasından organizasyonumuz sorumlu değildir. Ancak; posta-kargo gönderileri sonunda rumuzunuzu belirterek telefonla arayıp, gönderinizin bize ulaşıp ulaşmadığını sorup öğrenebilirsiniz)

Yarışmamıza göndereceğiniz şiirlerin 11 Nisan 2019 Cumartesi günü saat: 19.00’e kadar elimize ulaşmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra elimize ulaşan şiirler yarışmaya katılamayacaktır. Yarışma sonuçlarımız; 25 Nisan 2019 Cuma günü saat: 17.3o’de Osmaniye İl Merkezindeki; Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı, Şiir Meydanı’nda düzenlenecek törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecektir. Ödül Töreni tarihi kesin olup, ertelenme olayı söz konusu değildir.

9- Yarışmamızın ödül törenine katılmak istenmesi durumunda; Organizasyonumuzla yapılacak olan görüşmeler sonunda kayıt altına alınır, yol-konaklama ve diğer giderlerinin masrafları (Kabul edilmesi) halinde ödeme yapılır, (kabul edilmemesi) halinde giderler katılımcıların kendileri tarafından yapılacaktır.

Organizasyonumuzla yapılan görüşmeler sonunda; giderleri benimsenen yarışmacılarımızın; Osmaniye’ye geliş-dönüşleri, konaklama ve yemek ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

10- Yarışmaya il dışından katılıp ta ödül törenine gelemeyenlerden Plaketle ödüllendirilenlerin, ödülleri programın gerçekleştirilmesinin ardından, 30 gün içerisinde verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

11- Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar, eksik veya aksaklık bilgileri bulunanlar sonradan hak sahibi olamayacakları gibi; Osmaniye İl Merkezi ve ilçelerinden katılanlar (30 gün) içinde ödüllerini gelip almadıkları durumunda hak iddia edemeyeceklerdir.

İl dışından katılan yarışmacılar, önemli derece almamışsa eğer, katılım ödüllerini istediğinde ödemeli olarak adresine gönderilir.

12- Yarışmamıza katılabilmek için herhangi bir ‘katılım ücreti’ istenmez.

Yarışmaya Başvuru Adresi:

“Ekmek Ödüllü 22. Şiir Yarışması”

Mustafa BARDAK

Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD)

Alibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Şehit Bekir Evirgen Sokak, No.3 kat: 2.

80010- Merkez- Osmaniye/Türkiye

Bilgi tel: 0 545. 501 33 16 -0 535.711 36 07-

e-posta:mustafabardak@maynet.com veya: mustafabardak_555@hotmail.com