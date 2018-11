Osmaniye’de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Cebelibereket Kültür Merkezi’ndeki program öncesi, Vali Coşkun ve protokol mensupları Fuaye Salonunda, öğretmenler günü dolayısıyla hazırlanan resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Salondaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cebelibereket Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Çakmak yaptı. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Çakmak, “Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir.” diye konuştu. Programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kutlama mesajları okundu. “Osmaniye 2017-2018 Örnek Eğitim” sinevizyonunun gösterilmesinin ardından, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Kutlama programında, emekli öğretmenler adına konuşan Biyoloji Öğretmeni Elmas Çekiç, “Bu kutlu yolda hizmet vermiş olmaktan onur duymaktayım. Bizler istirahata çekilirken gözümüz hiç arkada kalmamıştır. Çünkü eğitim meşalesini her açıdan daha genç, daha donanımlı, daha bilinçli, daha dinamik öğretmenlere bıraktığımızı düşünmekteyim.” dedi. Konuşmanın ardından Cebelibereket Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Can Çınar şiir okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise şöyle konuştu: “Öğretmen, her zaman iyi tarafında, hak tarafında olan yani kötünün kaynağı olan cehaleti yenme adına uğraş veren kişidir. Öğretmenlik sadece bir meslek değildir, öğretmenlik bir misyondur; öğretmen öğretendir, bilendir, yol gösterendir. Yani cehaletle savaşın adıdır öğretmen. Böyle bir mesleğin mensubu olmak bizleri onurlandırmaktadır.” İl Milli Eğitim Müdürü Çelik sözlerini tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutlayarak noktaladı. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı. Vali Coşkun öğretmenlere hitaben, “Sizlerden beklentimiz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket edip, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeniz, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini, milletini, bayrağını, dinini seven bireyler olarak yetiştirmenizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi muhabbetlerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum.”dedi. Törende emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi. Öğretmenler Günü için düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında birinci olan Salih Bahçeli İlkokulu Öğrencisi Zeynep Usta, Ortaokullar arası şiir yarışması birincisi Özel Bilge Atabey Ortaokulu öğrencisi Yade Ceylan Yasan ve liseler arası kompozisyon yarışması birincisi 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Sultan Geldi ve öğretmenler arası anı yarışması birincisi 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Çetinkol ise ödüllerini Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü’den aldılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı okunan şiirler ve müzik şöleni ile son buldu.

