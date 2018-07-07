24 kişi konfeksiyon sektöründe istihdam edildi

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İşbaşı Eğitim Programı kapsamında biri engelli 24 kişiyi konfeksiyon işçiliği sektöründe istihdama kazandırdı. Programdan yararlanacak katılımcılar tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cross Konfeksiyon firmasında işbaşı yaptı. İşbaşı eğitim programından faydalanan konfeksiyon işçilerinin yüzde 50’si, program sonunda işveren tarafından istihdam edilecek. İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanı Onur Olcar işyerini ziyaret ederek katılımcılara programın detayları hakkında bilgi verdi. Programın amacı ve faydaları ile program boyunca uyulması gereken kurallar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Onur Olcar, katılımcı ücretlerinin yanı sıra iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin de İŞKUR tarafından karşılandığını belirtti. Olcar, program süresinin 3 ay olduğunu fakat, bilişim ve imalat sektöründe program süresinin 3 aydan 6 aya çıkartıldığını söyledi. İstihdamı artırmak amacıyla işverenle işbirliği yaparak işbaşı eğitim programlarının sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getiren Olcar, işgücüne nitelik ve deneyim kazandıran işbaşı eğitim programlarının hız kesmeden ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.

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