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25.Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü Yapıldı180 defa okundu

kategorisinde,11 Ağu 2018 - 20:26 tarihinde yayınlandı
25.Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Osmaniye’nin en önemli kültürel organizasyonu olan Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliği kortej yürüyüşü yapıldı. Osmaniye Belediyesi İzci kulübü üyelerinin sloganları eşliğinde başlayan yürüyüşe çok sayıda çocuk ve Zorkun Yaylası sakinleri destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan ve izci öğrencilerin ‘En Büyük Türkiye’ sloganları atarak devam eden yürüyüş vatandaşlar tarafından büyük alkış topladı. Zorkun orman işletmesi önünden başlayan yürüyüş şenlik tepesine kadar devam etti. 25’inci Çocuk Şenliği açılış programı daha sonra Şenlik Tepesi’nde devam etti.

 

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