27 yaşındaki genç tarlada ölü bulundu

Osmaniye’de 27 yaşındaki İsa Kundakçı, göğüs kısmından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay merkeze bağlı Bahçe Köyü’nde meydana geldi. Tarlasında çalışmaya giden bir çiftçi, arazide yerde yatan birini görünce hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, ismi İsa Kundakçı olduğu belirlenen gencin yaşamını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Share This:

































