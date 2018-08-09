3 bin lira maaşla tuz toplayacak işçi arıyorlar

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından, İzmir Çiğli’de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesinde çalıştırılacak personel temini için müracaatları almaya başladı. Yaklaşık 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları işyeri tarafından karşılanacak. Emekliler de dahil 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği iş için yapılacak mülakatlar 14 Ağustos tarihinde saat 10.00’da İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezinde; öğleden sonra saat 14.00’te ise Osmaniye İŞKUR Hizmet binasında başlayacak. Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, çalışma şartlarına ilişkin şu açıklamalar da bulundu: “Tuz toplama işinde 11 saat çalışacak işçiler günlük 100 lira, 9,5 saat çalışacak işçiler ise 86 lira ücret alacak. Bu ücretlere asgari geçim indirimi de dahil edilecek. Ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.” İl Müdürü Altunkaynak, şehir dışına çıkabilecek iş arayan vatandaşları, söz konusu işe başvurmaları için davet etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE