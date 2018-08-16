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3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat475 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2018 - 16:30 tarihinde yayınlandı
3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün girişimleriyle (İŞKUR), İzmir Çiğli’de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi’nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için 100 kişi başvuruda bulundu. İş başvuruları kabul edilen 47 kişi, kurban bayramından sonra 27 ağustosta tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşe alımlar için yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binası ile Kadirli Hizmet Merkezi binasında yapıldı. İş arayanlarla birebir yapılan görüşmelerde işveren temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları Zeynep Çelik ve Gülbahar Yılmaz da katıldı. İş görüşmesine yaklaşık 100 kişi müracaat etti. İş başvuruları kabul edilen 47 kişi kurban bayramından sonra 27 ağustosta Çiğli’de bulunan tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşverenler,mülakat öncesi İzmir Çamaltı Tuz İşletmesinde çalışacak işçilere işletmenin çalışma koşulları ve tuz toplama işi hakkında detaylı bilgi verdi.Yaklaşık 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları işyeri tarafından karşılanacak.Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edilecek olup, ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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