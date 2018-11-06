30 ayrı suçtan aranan, 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Osmaniye’de polisin dikkati sayesinde, 30 ayrı suçtan aranan, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis ve 15 bin 160 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi O. D. (27) yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen O. D. detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamada şahsın, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara ve İstanbul Mahkemelerince, ‘Dolandırıcılık’, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, ‘Askeri ceza kanununa muhalefet’, Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Firar’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ gibi 30 ayrı suçtan 31 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 160 lira para cezasından arandığı tespit edildi. Ekiplerin dikkati ve titiz çalışması sonucu gözaltına alınan ve iki yıldır sahte kimlik kullanarak polisten kaçabildiği belirlenen O.D. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE