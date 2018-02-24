300 Koyun projesinde müracaatlar başladı

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Köye Dönüş Projesi” ile kırsalda istihdam sağlanarak Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi başlatıldığını belirterek başvuruların alınmaya başladığını söyledi. Müdür Sağlam, “Projeye ihtiyaç duyulan nedenler arasında; yetiştiricilerin ihtiyaç fazlası kesime göndermeleri, damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın artmasında engel teşkil etmesi; dolayısıyla bu proje ile kırsalda yaşamı ve koyun sayısını olumsuz etkileyerek oluşan et açığının kapatılması hedeflenmiştir.” dedi. Bu sözleşmeli üretim modeli ile aile başına 300 koyun verilerek köylerde üretimin arttırılmasının amaçlandığını belirten Sağlam, “Proje ile ülkemiz koyun varlığını arttırılması yanında atıl kalan mera alanları değerlendirilirken, kırsalda koyunculuk yapan ailelerin sosyal güvenceye kavuşması sağlanacaktır. Ayrıca barınakların tam kapasite ile kullanılabilmesi ile köylerde üretim arttırılmış olacaktır. Proje başlangıcında toplam 500 Bin baş ilave kadro artışı ile üretim materyali sağlanacaktır. Toplamda en az 1666 üretici ile sözleşme imzalanacaktır.” diye bilgi verdi. Proje ile ilgili oluşturulan web sitesinde müracaat şartlarının ve başvuru kriterlerinin yayınlandığını duyuran Müdür Sağlam, bu adres üzerinden başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerin ön başvuru formunu doldurması gerektiğini ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından başvuruların değerlendirileceği kaydetti. İbrahim Sağlam, açıklamasının devamında sözleşmeli üretim modeli kapsamında şu bilgileri verdi: “TİGEM ve Ziraat Bankası üzerinden sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında verir. Ziraat Bankası yem ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir. TİGEM doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler. Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur. Ziraat Bankası üretim sürecinde, yetiştiriciye bakıcı ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir. TİGEM sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir. TİGEM sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülür ve hak ediş üreticiye ödenir. Alınan dişi kuzular ile üretim zinciri büyüyerek devam eder. Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.”

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