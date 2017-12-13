35 yıldır özlemle beklenen köprü hizmet vermeye başladı

çevre ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen ve vatandaşların 35 yıldır hasretle beklediği köprü hizmet vermeye başladı. Osmaniye Merkez Dereobası Mahallesi sakinleri tarafından özlemle beklenen ve Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen köprü tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. Karaçay Deresi üzerinde 66 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde 3 açıklıklı öngermeli köprü hem araçların hem de yayaların kullanımına sunuldu. 2 milyon 43 bin TL’ye mal edilen köprü şehir merkezine gitmek için Karaçay Deresini kullanan Dereobası Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu son 15 yılda Osmaniye’ye sadece DSİ vasıtasıyla 260 milyon TL yatırım yaptıklarını kaydederek şunları söyledi: “Bakanlık olarak Osmaniye’de barajdan gölete, sulamadan içme suyuna kadar birçok tesisi halkımızın hizmetine açtık. Ancak hizmetlerimiz sadece su alanıyla kısıtlı kalmıyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ulaşım için gerekli tesisleri de dere ıslahlarıyla birlikte inşa ederek hizmete açıyoruz.”

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